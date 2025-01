O Corinthians encara o São Paulo neste domingo (26) às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O clássico no Morumbis vale mais do que os 100% de aproveitamento do Timão na competição, e pode marcar a maior sequência de vitórias do clube no século.

Contando com o último Brasileirão, o Timão soma dez vitórias consecutivas. A sequência da equipe de Ramón Díaz igualou o feito do time de Vanderlei Luxemburgo, em 2001, quando emplacou uma arrancada no Paulistão, saindo das últimas colocações e terminando com o título estadual.

Com o técnico argentino, o cenário não é muito diferente. Ramón Díaz conseguiu emplacar vitórias que levaram o Timão da luta contra o rebaixamento à conquista de uma vaga na Pré-Libertadores. Em 2025, o clube alvinegro venceu suas primeiras três partidas por 2 a 1, contra RB Bragantino, Velo Clube e Água Santa, e lidera a classificação geral do Paulistão.

Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Força máxima do Corinthians

Ramón Díaz pretende escalar o Timão com força máxima para o clássico contra o São Paulo. O treinador rodou o elenco nos três primeiros jogos para chegar com todos os atletas à disposição para o Majestoso.

Apesar do esforço, o treinador terá dois desfalques importantes para o confronto: O zagueiro Gustavo Henrique, com uma lesão muscular na perna direita, e Rodrigo Garro, que segue se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Por outro lado, o treinador terá o reforço de Hugo Souza, recuperado de uma amigdalite, e deve retornar ao gol no duelo contra o São Paulo.

Ramón Díaz deve escalar o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, Carrillo e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

Veja a sequência de vitórias em 2024/25