Organizada do Corinthians repudia falas de Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel emitiu comunicado na noite desta sexta-feira (24) repudiando as falas de Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do clube.

continua após a publicidade

+ São Paulo e Corinthians decidem Copinha e abrem final de semana ‘majestoso’

Nas redes sociais, a organizada rebateu as acusações do dirigente, que afirmou que a torcida estaria sendo usada pela direção do clube para evitar o impeachment de Augusto Melo, além de receber benefícios como ingressos para as partidas do time.

Vale lembrar que Tuma lidera o processo de afastamento de Augusto Melo, uma vez que preside o Conselho Deliberativo. Na última segunda-feira (20), o grupo, que compreende 300 conselheiros, se reuniu para votar a destituição do mandatário, mas o encontro, realizado nas dependências do Parque São Jorge, foi suspenso devido ao horário.

continua após a publicidade

Caso a oposição alcance maioria no pleito, Augusto Melo seria afastado provisoriamente e aguardaria a assembleia geral dos sócios para saber se continuaria, ou não, à frente do principal cargo administrativo do Corinthians.

Defesa de Augusto Melo pede o afastamento de Romeu Tuma

Responsável pela defesa de Augusto Melo, Ricardo Cury afirmou em entrevista que o processo de impeachment está "contaminado do ponto de vista jurídico". O advogado acredita que Tuma não atua de forma imparcial enquanto presidente do Conselho Deliberativo, o que, em sua visão, influencia no julgamento.

continua após a publicidade

— Esse processo está contaminado. Esse é o entender. Do ponto de vista jurídico. A gente tem tentado tratar com respeito, tranquilidade, porque se trata de um processo delicado. Como qualquer processo de impeachment, há uma série de problemas. A começar pelo comportamento do presidente do Conselho. Não pessoal, mas institucional, enquanto presidente — disse Ricardo Cury, advogado de Augusto Melo, à "Itatiaia".

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Confira o comunicado da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians

O Gaviões da Fiel repudia as declarações feitas pelo Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, durante entrevista à Rádio Bandeirantes na noite desta sexta-feira (24). As acusações de que a Fiel Torcida (de forma genérica) estaria sendo usada pelo clube e tendo benefícios como ingressos, espaço e autonomia, e que, por conta disso, não estaria agindo de forma independente, são levianas, infundadas e desrespeitosas.

Assim como já cobramos sua condução à frente do conselho, na qual exigimos a imparcialidade e transparência para o tratamento de todos as situações negativas envolvendo o Corinthians, esperamos que seja mais claro em suas acusações e apresente provas concretas, pois o que não falta é desinformação e suspeitas para todos os lados. Não permitiremos que a briga política no clube se estenda para as arquibancadas.

A Fiel Torcida, que paga seu ingresso, está hoje unida, focada em ajudar o Corinthians voltar ao protagonismo do futebol, jogando junto com o time nos 90 minutos e, fora de campo, realizando a maior campanha de doação do mundo. A mesma Fiel Torcida que está sendo acusada de ter espaço e autonomia é aquela que de forma transparente e auditada pagou mais de 30 boletos com as doações, totalizando 35 milhões de reais em dívidas deixadas por dirigentes incompetentes.

Advertimos que acusações levianas não serão toleradas, ainda mais em se tratando de dirigentes que passaram os últimos 20 anos “em estado de coma” permitindo que más administrações deixassem o clube na situação em que se encontra. Como presidente do conselho nesse último ano, não se tem notícia de qualquer instauração de procedimento para investigar as inúmeras suspeitas divulgadas pela imprensa na última década, o que causa estranheza pela seletividade, bem como por atacar a torcida que apenas buscar ajudar o clube.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a verdade, e não aceitaremos que a honra e a dedicação da Fiel Torcida sejam colocadas em dúvida sem fundamentos.

O Corinthians é do povo!