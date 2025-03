FPF pressiona e conta com ‘bom senso’ da CBF para final do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu que as finais do Paulistão, entre Corinthians e Palmeiras, serão no domingo (16), no Allianz Parque, e a partida de volta está marcada para o dia 27 de março, quinta-feira, após o final da Data Fifa. A determinação contraria a orientação da CBF para que os estaduais terminassem no dia 26 de março.

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro será no dia 29 de março, sábado, e terá o duelo entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, como partida inaugural, às 16h (de Brasília). O confronto é uma iniciativa da CBF para a abertura do torneio, com festividades e transmissão da TV Aberta. A decisão impede que o Verdão tenha 72 horas de descanso entre os jogos, recomendação para manter a saúde dos atletas. Reinaldo Carneiro, presidente da FPF, conta com o ‘bom-senso’ dos organizadores do torneio nacional.

- Depende do bom senso da CBF para mudar os jogos, o aval não, os clubes podem optar por ter um espaço menor para estrear no Brasileirão, não é o caminho ideal, não é o que a gente quer - disse o presidente da FPF.

FPF contrariou decisão da CBF ao marcar datas da final do Paulistão. (Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)

O problema de logística se dá pela Data Fifa. Palmeiras e Corinthians terão jogadores convocados para confrontos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, e a Nations League, da Uefa. Atletas das duas instituições foram selecionados por suas respectivas seleções.

O Corinthians faz a sua estreia no sábado (30), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Nos bastidores, os clubes discutem possibilidades para contar com os jogadores na decisão.

- Não tem pressão na CBF, é um diálogo, é o mais razoável, os dois clubes tem seis jogadores cada um convocados para a Data Fifa, então precisa repatriar, trazer de volta, dar descanso para que eles façam uma final da importância que é um Palmeiras x Corinthians, não é pressão, é realidade, a final precisa ser dia 27 - disse o mandatário da FPF.

Necessidade dos Clubes

Corinthians e Palmeiras decidem o título do Paulistão. O Timão busca um título após seis anos de jejum, enquanto o Verdão quer o tetracampeonato inédito do torneio estadual na era profissional do futebol paulista.

- A data no calendário é quarta-feira, fomos para a quinta-feira e esperamos que a CBF compreenda a necessidade de dois clubes grandes, que tem doze jogadores em conjunto em uma Data Fifa possam repatriar a suas estrelas para a decisão - completou o presidente.

Até o momento, a CBF ainda não se pronunciou sobre a decisão da FPF.