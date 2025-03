Pênalti para o Palmeiras revolta torcida do São Paulo na semifinal do Paulistão

O pênalti marcado em favor do Palmeiras na decisão contra o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista gerou uma série de polêmicas entre a torcida Tricolor.

O jogo acontece no Allianz Parque e o lance aconteceu ainda no primeiro tempo. Raphael Veiga ficou responsável pela conversão e colocou a equipe alviverde na frente no placar.

O lance causou forte revolta entre os jogadores do São Paulo. Atletas como Luciano e outros nomes do elenco se mostraram claramente descontentes. Inclusive, antes do time descer para um intervalo, um grupo de jogadores do Tricolor chegou a tentar argumentar com a arbitragem, sem sucesso.

A polêmica é a seguinte: Rafael errou um passe para Arboleda e o zagueiro teria derrubado Vitor Roque na área. Mas, em um lance interpretativo, ficou uma dúvida se existiu, de fato, um toque do equatoriano no novo reforço do Palmeiras. O argumento é que o zagueiro do São Paulo teria recolhido a perna.

Veiga converteu o pênalti para o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Nas redes sociais, a torcida do São Paulo se revoltou com o lance. Em uma opinião geral, não existe o porquê de ter sido marcado.

Veja a reação nas redes sociais contra o pênalti marcado para o Palmeiras

