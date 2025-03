Palmeiras vence São Paulo com pênalti polêmico e avança à final do Paulistão

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (10), no Allianz Parque, e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista. Em sua partida de estreia, Vitor Roque sofreu pênalti nos minutos finais do primeiro tempo, convertido por Raphael Veiga, que marcou o único gol do duelo. O lance da penalidade gerou polêmica e foi muito discutido pelos jogadores tricolores, que reclamaram que o atacante recém-contratado pelo Alviverde teria se jogado antes de sofrer o impacto.

Com o resultado, o Verdão segue vivo na busca pelo tetracampeonato estadual e enfrentará o Corinthians na final, em jogos de ida e volta: quem somar mais pontos nos dois confrontos será o campeão, e havendo empate, a decisão será no saldo de gols, e persistindo, nos pênaltis. O Tricolor está eliminado da competição.

Como foi o jogo?

Assim como nos duelos anteriores entre as equipes, o confronto desta segunda-feira começou equilibrado no Allianz Parque, com ambos os times encontrando dificuldades para atacar. Aos poucos, o São Paulo passou a dominar o meio de campo e controlar as ações do jogo.

Calleri e Lucas Moura, em sequência, criaram boas chances, mas não levaram perigo ao gol defendido por Weverton. Após os 15 primeiros minutos, o time comandado por Abel Ferreira, com auxílio do trio de ataque, começou a pressionar a saída adversária e levou perigo com Estêvão, que driblou a zaga tricolor, mas finalizou por cima do gol.

Já nos acréscimos, Vitor Roque aproveitou um vacilo de Rafael e caiu na área após ser impactado por Arboleda dentro da área. O juiz marcou pênalto, para desespero dos jogadores do São Paulo, que alegaram que o atacante se jogou antes de trombar com o zagueiro. Raphael Veiga cobrou e marcou para o Verdão, que foi para o intervalo com a vantagem.

Atrás no placar, o São Paulo voltou para o segundo tempo tentando pressionar o rival, mas sem eficácia. Diante disso, Zubeldía optou por tirar um dos três zagueiros e passou a atuar com uma linha de quatro defensores.

O Tricolor até tentou pressionar nos minutos finais, mas o Palmeiras manteve a bola longe do gol de Weverton e garantiu a classificação para a decisão do Paulistão.

Lucas Moura e Emiliano Martínez disputam bola durante partida entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí?

Classificado, o Palmeiras enfrentará o Corinthians na final do Paulistão, em jogos de ida e volta, nos dias 16 e 27 de março. Dono da melhor campanha geral, o Timão terá a vantagem de decidir o título na Neo Química Arena.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 SÃO PAULO

Jogo único - Semifinal do Campeonato Paulista

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo

🥅 Gol: Raphael Veiga (46' 1ºT/PAL)

🟨 Cartões amarelos: Emiliano Martínez, Estêvão, Micael e Abel Ferreira (PAL); Zubeldía, Ferraresi, Alan Franco e Sabino (SAO)

🟥 Cartão vermelho: Maxi Cuberas (SAO)

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Gustavo Gómez), Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Facundo Torres (Felipe Anderson), Estêvão (Mayke) e Vitor Roque (Flaco López).

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Ferraresi (Igor Vinícius); Cédric (Ferreira), Alisson, Oscar, Luciano (André Silva) e Enzo Diaz; Lucas Moura (Erick) e Calleri.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

🖥️VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral