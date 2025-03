FPF adota impedimento semiautomático nas finais do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou a implementação do impedimento semiautomático nas finais do Paulistão, disputadas por Corinthians e Palmeiras ao longo deste mês. A decisão foi divulgada no Conselho Técnico da federação para as decisões do torneio estadual, em evento realizado na tarde desta terça-feira (11) na sede da entidade.

O mecanismo estreou na Copa do Mundo de 2022 e visa tornar a marcação de impedimentos mais ágil e precisa. O sistema usa câmeras e Inteligência Artificial para oferecer maior riqueza de detalhes que permite uma melhor visualização da linha do impedimento.

A iniciativa foi da FPF e aprovada por unanimidade pelos clubes. Serão dez novas câmeras ao redor do campo para proporcionar uma visão 3D do campo. O primeiro jogo será no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, enquanto a partida de volta está marcada para a quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Atualmente as linhas são traçadas manualmente por responsáveis na cabine do VAR. É a primeira vez que a tecnologia será usada no Campeonato Paulista. O impedimento semiautomático é utilizado em ligas na Europa como o Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e FA Cup, a Copa da Inglaterra.

Será a primeira vez que a tecnologia será usada no Brasil. (Foto: Divulgação/Fifa)

Polêmicas de arbitragem

A decisão da FPF ocorre após semifinais com muitas reclamações. No domingo (9), o zagueiro do Santos, Gil, questionou os critérios da arbitragem do Paulistão após a expulsão do companheiro José Ivaldo na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em jogo apitado por Matheus Candançan. O defensor sugeriu que árbitros de fora do estado atuem nas decisões da competição.

Na segunda-feira (10), o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de pênalti marcado por Raphael Veiga. A penalidade foi bastante contestada pelo Tricolor Paulista. Vitor Roque foi derrubado por Arboleda na área, Flávio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade, mas não foi ao VAR checar o lance.