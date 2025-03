Encontro no Paraguai alinhará plano de Corinthians e Palmeiras por convocados

Corinthians e Palmeiras seguem negociando uma estratégia para que ambos os times tenham seus jogadores convocados disponíveis na segunda partida da decisão do Campeonato Paulista, no dia 27 de março, após a Data Fifa. As diretorias vão se reunir no Paraguai, onde vão acontecer os sorteios da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, e devem bater o martelo.

A tendência é que os clubes dividam pela metade as despesas para fretar um avião, ainda não está definido se será o da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e trazer os jogadores de seus respectivos países. As diretorias seguem discutindo os termos e a viabilidade da parceria. A definição deve ocorrer ainda nesta semana.

Ao todo, as duas equipes possuem dez jogadores convocados, cinco de cada clube. A Data Fifa termina dois antes da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O Timão venceu o duelo de ida por 1 a 0. Neste mês, a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 está marcada para terça-feira (25).

Boa relação nos bastidores

Membros das diretorias de Corinthians e Palmeiras acreditam que a parceira entre os clubes é inédito e entrelaça a relação das equipes nos bastidores. Na última terça-feira (11), Augusto Melo, presidente do Corinthians, e Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, estiveram em um evento na Federação Paulista de Futebol (FPF) e falaram sobre o plano.

— Acho que isso é algo muito legal. Tanto Corinthians quanto o Palmeiras fazendo algo em conjunto. Estudamos esse retorno, temo um jogo de Colômbia e Paraguai que tem jogadores dos dois times e pensamos em fazer um fretamento único para trazê-los juntos - afirmou o executivo.

— Acho que está acontecendo uma coisa inédita entre Corinthians e Palmeiras. Uma logística boa para os dois clubes, uma parceria muito boa, que eu acho que é isso com o futebol, a rivalidade lá dentro de campo. Quanto mais a gente nos bastidores puder se organizar para que a gente tenha melhores condições, melhor - explicou o presidente corintiano.

Os dois estão em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol, e vão acompanhar os sorteios da fase de grupos da Libertadores, torneio que o Palmeiras disputa, e da Sul-Americana, competição da qual o Corinthians participa.

Jogadores convocados do Palmeiras

Emiliano Martínez - Uruguai Facundo Torres - Uruguai Piquerez - Uruguai Richard Ríos - Colômbia Estêvão - Brasil

Jogadores convocados do Corinthians