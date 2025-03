Memphis alcança nova meta e recebe valor milionário do Corinthians

A assistência de Memphis Depay contra o Palmeiras, que deu a vitória por 1 a 0 ao Corinthians sobre o rival no jogo de ida da final do Paulistão, também rendeu mais uma bolada ao atacante holandês. Isso porque o acordo do jogador com o Corinthians prevê uma série de metas financeiras que estão relacionadas com o desempenho do camisa 10 em campo. Foi o caso da última partida.

Contra o alviverde, Memphis chegou a 20 participações em gols pelo Timão desde sua estreia, na reta final de 2024, número que está previsto como uma de suas metas no acordo com a equipe. O contrato diz que o holandês recebe a quantia de R$ 1.575.201 quando alcançar 15, 20, 25 e 30 participações em gols pelo clube alvinegro. Esses números foram estabelecidos para sua atuação entre setembro de 2024 (sua chegada ao clube) e julho de 2025.

Pela média de participações em gols do jogador, é provável que Memphis consiga bater as outras duas metas (de 25 e 30 participações) estipuladas no acordo. Neste ano, são dois gols marcados e seis assistências distribuídas em 15 jogos com a camisa do Corinthians.

Memphis tem metas financeiras estabelecidas por participações em gols no Corinthians. (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Mais uma cláusula milionária

O contrato entre Corinthians e Memphis ainda tem cláusulas relacionadas com a frequência do jogador em jogos com a camisa do alvinegro.

Nesse caso, o contrato indica que se o atacante holandês for relacionado para 70% dos jogos entre setembro de 2024 e julho de 2025, seja como titular ou no banco de reservas, ele garantirá um bônus de R$ 6,3 milhões. Caso seja relacionado em 50% das partidas, o valor será de R$ 3.150.402. Se alcançar 60% de presença, ele receberá R$ 1.575.201 adicionais, mesma quantia usada no acordo de participações em gols.

Além das altas cifras pelas participações em gols ou pela frequência que atua com o time de Ramón Díaz, Memphis Depay também é dono de um dos maiores salários do país, que giram em torno de R$ 3 milhões mensais. Para viabilizar a vinda do atacante, o Corinthians conta com o aporte da Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, que disponibilizou R$ 57 milhões para quitar os débitos com o holandês.