O Corinthians suou a camisa, mas conseguiu voltar para São Paulo com um ponto conquistado no confronto diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), no Mineirão, em partida que terminou empatada por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado considerado positivo, o técnico Dorival Júnior não parecia feliz.

A "bronca" do treinador tem relação com a sequência de jogos. O Corinthians deixou o campo diante do Cruzeiro ciente de que voltará a atuar no próximo sábado (28), às 20h30, contra o Grêmio Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista.

— Hoje estamos a 42 dias da nossa reapresentação, 14 jogos realizados e, entre todos esses jogos, decisões, clássicos, jogos importantes de Campeonato Brasileiro. Ninguém é mágico, ninguém é uma máquina para suportar tudo isso. Por isso temos a necessidade de irmos melhorando a equipe a cada momento, eu falo fisicamente, compondo cada escalação em razão das necessidades de cada partida e acreditando que essa equipe possa dar uma resposta muito boa, como foi hoje — disse Dorival durante coletiva.

De forma irônica, Dorival Júnior ainda "agradeceu" a Federação Paulista de Futebol (FPF) pela data marcada e pelo curto tempo de recuperação entre as partidas.

— Agradecer pelo bom senso que eles tiveram, né? Tanto nós quanto o Novorizontino jogando uma partida agora e tendo que jogar dois dias e meio depois, fazendo uma viagem, chegando hoje de madrugada em São Paulo. Tendo depois uma viagem até Rio Preto, Novo Horizonte, enfim... Deslocamento grande para uma decisão. Acho que temos que agradecer a sensibilidade de quem programou tudo isso para que tivéssemos em campo novamente — seguiu.

João Pedro Tchoca marcou o gol do empate do Corinthians contra o Cruzeiro (Foto: Luan Martins/Agência F8/Gazeta Press)

Desfalques no Corinthians

Para o confronto no Mineirão, o técnico Dorival Júnior não teve à disposição: Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Yuri Alberto (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda), Hugo (lesão no menisco), Matheus Pereira (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda) e Felipe Longo (estiramento no ligamento do cotovelo direito).

O comandante, inclusive, poupou alguns de seus principais jogadores, como Matheuzinho, Matheus Bidu, Gustavo Henrique e Memphis Depay. A reclamação do técnico Dorival Júnior sobre a falta de tempo para recuperação e trabalho tem sido frequente.

