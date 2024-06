Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 13/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras e Vasco jogam nesta quinta-feira (13), em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão. Se historicamente os clubes são parceiros, fora das quatro linhas uma grande amizade de longa data também estará presente no confronto: Abel Ferreira e Álvaro Pacheco.

Quando foi apresentado pelo Vasco, Álvaro Pacheco contou como é a amizade com Abel Ferreira. Segundo o técnico cruz-maltino, quando estão em Portugal, ambos se encontram para falar sobre futebol.

Tenho muito carinho por ele (Abel). Uma amizade muito grande. Quando ele vai a Portugal, normalmente nos encontramos, falamos sobre futebol. Para aprendermos mais com uns com os outros — revelou Álvaro Pacheco. E brincou em seguida:

- Sem dúvidas, eu aprendo mais com ele do que ele comigo, porque ele tem uma carreira brilhante. Estou a iniciar, mas também acredito que terei uma carreira boa.

Um destes encontros foi em 2022. Inclusive, está registrado no Instagram de Álvaro Pacheco. Na postagem, o técnico do Vasco diz como é "bom encontrar os amigos" e desejou sorte a Abel Ferreira na temporada de 2023. Ao final, o Palmeiras foi campeão do Campeonato Paulista, da Supercopa do Brasil e do Brasileirão.

Agora, Abel Ferreira e Álvaro Pacheco se reencontram no Brasil e esta será a primeira vez na história que os técnicos vão se enfrentar. Palmeiras e Vasco se encaram no Allianz Parque, às 21h30.