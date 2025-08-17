“A gente acredita no ambiente do torcedor”, convoca o técnico do Internacional

Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, com time praticamente todo reserva – apenas Aguirre esteve em campo –, o técnico do Internacional, Roger Machado, explicou a escolha e projetou o enfrentamento o mesmo Rubro-Negro pela Libertadores. O comandante colorado disse acreditar no ambiente do torcedor e na virada na competição continental. Confira a íntegra da coletiva.

Com a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para se clarificar. Vitória simples do Alvirrubro leva a partida para os pênaltis. Empate ou vitória da equipe carioca dá a vaga às quartas de final ao time de Filipe Luís.

Riscos calculados

O treinador alvirrubro começou respondendo sobre o uso da equipe quase que totalmente reserva.

– O risco a gente sempre calcula. Só não conseguimos ter a precisão do cálculo. A ideia era colocar uma equipe alternativa pensando no jogo de quarta [pela Libertadores]. Não vi fragilidade ao ponto que pudesse desenhar o resultado do jogo - avaliou.

Em seguida, comentou se o 3 a 1 deste domingo afetaria o ânimo do time para quarta:

– Claro que o resultado em casa sempre acaba deixando os jogadore mais decepcionados. Mas, tendo vivido resultados semelhantes, como contra o Nacional no Uruguai, isso nos deu alternativas diferentes para o jogo na Libertadores.

E acrescentou:

– Nosso torcedor foi muito confiante no final de jogo, pensando na decisão de quarta. Embora vindo e um cenário de derrota. Tenho certeza de que vamos mobilizar tudo que puder para desfazer essa vantagem que o Flamengo tem.

E convocou:

– A gente acredita no ambiente que o torcedor vai criar na quarta para a decisão, acreditando a reversão. A torcida sempre esteve ao lado o clube em diferentes momentos. Não é a primeira vez que a gente se depara com esse ambiente. E a mobilização da torcida nos dá a prova de que ela vai estar aqui. E isso vai ser um elemento importante nessa virada.

O que vem pela frente

Depois do jogo no meio de semana, pelo torneio continental, o Internacional volta ao Brasileirão. O Colorado entra em campo no sábado (23), às 18h30min, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Como tomaram o terceiro amarelo, Valencia e Vitinho não ficam à disposição.