menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Jogadores do Internacional são alvo de protesto em estacionamento

Cerca de 20 pessoas cercaram carros dos atleta no estacionamento do estádio

Protesto de torcedores do Internacional
imagem cameraEm protesto, torcedores do Internacional cercaram carros dos jogadores (Foto: Reperodução vídeo/Globo Esporte)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 18/08/2025
02:23
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na noite deste domingo (17), os jogadores do Internacional foram alvo de protesto de um grupo de cerca de 20 torcedores. O ato ocorreu no estacionamento do Beira-Rio, quando os carros foram cercados e os atletas tiveram seus carros cercados, enquanto eram pressionados. O fato foi flagrado pelo repórter do Globo Esporte Tomás Hammes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Colorado e Rubro-Negro voltam a se enfrentar na quarta-feira (20), novamente na cancha alvirrubra. O jogo é válido pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Ato aconteceu em passarela

Os torcedores se reuniram na saída por onde passam os carros dos jogadores, em uma passarela que sai direto no estacionamento. Ali, os torcedores cobraram os atletas pelas derrotas para o Flamengo, pelo Brasileirão, e na quarta passada (13), pela ida das oitavas do torneio continental.

continua após a publicidade

Contratado há algumas semanas, o uruguaio Alan Rodríguez foi o único que se salvou da pressão. O camisa 4 até foi aplaudido.

Em determinado momento, o grupo cercou veículos dos atletas. Nomes como Sergio Rochet e Bernabei, embora destaques recentes em campo, foram questionados pelos torcedores. O goleiro, por não ter jogado contra o Flamengo, e o lateral pelas falhas na marcação.

Apoio das arquibancadas

O ato se contrapôs ao que foi visto nas arquibancadas do Beira-Rio e do Maracanã logo após os dois confrontos. Em ambos os momentos, a maioria da torcida elevou os cânticos como forma de mostrar apoio ao clube, apesar dos resultados, e mostrar confiança na virada na Libertadores.

continua após a publicidade

Para que consiga passar às quarta de final o torneio continental, o Inter precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Empate dá a classificação ao time carioca.

Guarda Popular, torcida do Internacional
Boa parte da torcida cantou em apoio ao Inter no final do jogo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias