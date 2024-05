Técnico do Vasco, Álvaro Pacheco já ‘deu sorte’ em título do Palmeiras; entenda

Álvaro Pacheco e Abel Ferreira são amigos de longa data (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco é amigo de longa data de Abel Ferreira, do Palmeiras. No fim de dezembro de 2022, o comandante do Cruzmaltino compartilhou uma foto ao lado do treinador do Alviverde e desejou uma "temporada histórica" para o clube paulista em 2023.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Coincidência ou não, o ano de 2023, de fato, foi histórico para o Palmeiras. O clube conseguiu tirar uma enorme diferença de pontos de vantagem do Botafogo e conquistou o bicampeonato brasileiro. Na mesma temporada, o Alviverde conquistou o Paulistão e a Supercopa do Brasil.

- Sempre bom encontrar os amigos! Boa sorte, Abel Ferreira, para mais uma época no Palmeiras, a fazer história, de preferência. Ficamos a torcer - escreveu Álvaro Pacheco.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Álvaro Pacheco ainda tem carreira curta como técnico, tendo começado em 2018, no Fafe, da terceira divisão de Portugal. Antes, foi auxiliar no Penafiel, Moreirense e Boavista. Nos últimos anos, o treinador de 52 anos passou por Vizela, Estoril Praia e Vitória de Guimarães.