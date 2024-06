Palmeiras x Vasco: qual é o histórico do confronto?

Daniel Ramalho/Vasco







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 12/06/2024 - 16:08 • São Paulo (SP)

Vai ter jogão válido pela oitava rodada do Brasileirão, quando Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30, no gramado do Allianz Parque. Enquanto o time paulista briga para colar no G4, o carioca quer se afastar da zona de rebaixamento do campeonato. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de Palmeiras e Vasco

Os dois times já se enfrentaram em 103 oportunidades, e o Verdão leva vantagem no número de vitórias em relação ao Cruz-Maltino: foram 51, contra 22 e outros 30 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 56, e o Alviverde também tem números melhores: 25 vitórias, 12 derrotas e 19 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, vitória palmeirense por 1 a 0, também no Allianz Parque, com direito a gol de Raphael Veiga.

Palmeiras pode ter reforço de peso

O Palmeiras pode ter em campo o ídolo Dudu, que está recuperado de cirurgia no joelho e pode ser a novidade na equipe de Abel Ferreira contra o Vasco. O camisa 7 aparece no momento importante, justamente quando o clube perde Endrick, que está com a Seleção Brasileira e depois vai para o Real Madrid.

Além de Endrick, Gustavo Gómez está com a Seleção Paraguaia e Richard Ríos com a Seleção Colombiana. Luan e Naves são opções para a zaga, enquanto no meio-campo Aníbal Moreno e Zé Rafael são peças importantes.

Vasco tem baixas importantes

O meia Payet, com dores na coxa direita, está fora da partida na capital paulista. O Vasco informou que o jogador passou por exame de ressonância magnética que apontou uma lesão. Outro desfalque fica por conta do volante Praxedes, que teve lesão constatada na coxa direita. Medel, que negocia com o Boca Juniors, também não estará à disposição.

