Confira a coletiva do técnico do Internacional, Roger Machado

O técnico do Internacional, Roger Machado analisou a derrota por 3 a 1 para Flamengo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante colorado explicou a escolha por um time praticamente reserva – apenas um titular, o lateral-direito Aguirre, iniciou o confronto do final da tarde deste domingo (17) – e projeto o duelo entre as duas equipes na quarta-feira (20), pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Confira o vídeo:

Com o resultado, o Flamengo se manteve na primeira colocação, indo a 43 pontos. Do lado alvirrubro, o Inter estacionou na 12ª colocação, com 24 pontos.

Preservações e ausências forçadas

O Alvirrubro entrou em campo para o jogo contra o Rubro Negro com dez jogadores reservas. Dois deles foram ausências forçadas: Bruno Tabata, que levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bragantino, no sábado passado (9), em Bragança Paulista. Já Alan Patrick ficou de fora para controle de carga, como informou boletim do departamento médicos.

Do restante da equipe titular, apenas o lateral-direito Aguirre começou o jogo, mesmo assim deslocado pela esquerda. Ao longo do confronto, cinco entraram: Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley e Ricardo Mathias.

O que vem pela frente

Internacional e Flamengo viram agora a chave para a Libertadores. As duas equipes voltam a se enfrentar pelas oitavas de final do torneio continental. O Rubro Negro, que venceu por 1 a 0 o jogo de ida, tem a vantagem do empate. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para se clarificar. Vitória simples do Alvirrubro leva a partida para os pênaltis.

No Brasileirão, o Inter volta a campo no sábado (23), às 18h30min, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Já o Flamengo joga somente na segunda (25), às 21h, no Maracanã, contra o Vitória.