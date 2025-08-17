Danilo lamenta derrota do Botafogo: ‘Foi um jogo de detalhes’

A derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no Nilton Santos foi o quarto jogo seguido do Botafogo em casa sem vitória. Após a partida deste domingo (17), o volante Danilo lamentou mais um tropeço e considerou que o time alvinegro até produziu, mas deixou de aproveitar as chances e subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

— Foi uma partida que a gente no primeiro tempo criou, só que não conseguimos fazer o gol, e ali eles tiveram a chance e conseguiram ser mais efetivos. Foi um jogo de detalhes. A gente criou chances, mas nós tínhamos que matar, porque do outro lado o Palmeiras é um time grande também. Isso custou caro — declarou Danilo, logo após a partida.

O tropeço diante do Palmeiras foi a segunda derrota seguida no Nilton Santos diante de equipes que estão à frente na tabela. Há duas semanas, o Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 também diante de seu torcedor.

continua após a publicidade

Danilo lembra derrota do Botafogo para o Cruzeiro

— É complicado, porque no Brasileirão nós tivemos a chance de ganhar de dois times grandes, que estão brigando em cima, e a gente não conseguiu. Agora vamos ouvir no vestiário o que o professor (o técnico Davide Ancelotti) vai falar. Triste para nós, porque a gente queria muito a vitória contra o Palmeiras, para encostar na briga entre os primeiros — lamentou Danilo.

O próximo jogo do Botafogo pelo Brasileirão será no próximo domingo (24), diante do Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Antes, porém, o time encara a LDU na altitude de Quito, no Equador, na quinta-feira (21), pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Após vencer a ida por 1 a 0, o Botafogo precisa pelo menos do empate para avançar às quartas.

continua após a publicidade

— Agora é esfriar a cabeça e pensar no jogo de quinta-feira — comentou Danilo.