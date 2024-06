Vasco volta a enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque; último duelo teve polêmica

Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 13/06/2024 - 06:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão em jogo que pode ser marcado por uma redenção do clube na competição depois da goleada sofrida para o Flamengo. O último confronto entre as equipes teve uma polêmica envolvendo a arbitragem por um gol cruz-maltino anulado. Relembre abaixo.

Na 21ª rodada do Brasileirão de 2023, Palmeiras e Vasco se enfrentaram no Allianz Parque. O Cruz-Maltino teve um gol anulado pela arbitragem. O jogo estava 0 a 0, e Paulinho marcou um golaço para abrir o placar.

O VAR interferiu no lance e viu impedimento de Vegetti no início da jogada. Na época, especialistas afirmaram que a arbitragem cometeu um equívoco em razão do lance de Richard Ríos. O volante do Palmeiras tinha a posse da bola, controle do movimento e afastou a bola. Com isso, gerou uma nova jogada.

O Vasco apresentou uma reclamação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e contestou a interferência do VAR e, consequentemente, a anulação do gol de Paulinho. O clube também entendeu que a decisão influenciou diretamente no andamento e resultado da partida, que terminou com a vitória do Palmeiras, por 1 a 0.

Paulihno teve um golaço anulado contra o Palmeiras em 2023 (Foto: Fabio Moreira Pinto/Agif/Gazeta Press)

Palmeiras e Vasco se enfrentam em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 no Allianz Parque, em São Paulo.