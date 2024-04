Internautas ironizam atuação de Wilton Pereira Sampaio no clássico entre Fluminense e Vasco: ‘Excelente arbitragem’

Wilton Pereira Sampaio é alvo de críticas por parte dos torcedores do Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 16:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Pênalti a favor e expulsão do Ganso. Estes são alguns dos lances que os torcedores do Vasco ficaram na bronca com Wilton Pereira Sampaio, no clássico contra o Fluminense. Na internet, os vascaínos ironizaram a atuação da arbitragem. Confira as reações abaixo.

