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Veja datas e horários dos quatro jogos que restam para o Flamengo no Brasileirão

CBF divulga a programação, e Rubro-Negro já conhece datas e horários dos quatro compromissos que restam

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 11:03
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O Flamengo conheceu nesta sexta-feira (6) os dias e horários dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, com a divulgação das informações das duas rodadas finais pela CBF. Na liderança da competição, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o time de Leonardo Jardim tem mais quatro partidas até o fim do torneio, sendo duas em casa e duas fora.

➡️ Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja

Até o fim do Brasileirão, o Flamengo terá pela frente Athletico (casa), Palmeiras (fora), Coritiba (fora) e Chapecoense (casa).

  • 35ª rodada – Flamengo x Athletico-PR 🏠
  • 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️
  • 37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️
  • 38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠

Confira as datas e os horários dos jogos do Flamengo na reta final do Brasileirão

18/11 – Flamengo x Athletico – 20h30 – Maracanã
21/11 – Palmeiras x Flamengo – 16h30 – Nubank Parque
29/11 – Coritiba x Flamengo – 16h – Couto Pereira
02/12 – Flamengo x Chapecoense – 21h30 – Maracanã*

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*Todos os jogos da 38ª rodada acontecerão simultaneamente.

Elenco do Flamengo comemorando gol
Jogadores do Flamengo na partida contra o Grêmio, na última rodada (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Folhapress)

Cenários pelo título

Atualmente, o Flamengo soma 76 pontos, contra 73 do Palmeiras. Além da vantagem na pontuação, o time de Leonardo Jardim também tem dois triunfos a mais: são 23 vitórias do Rubro-Negro, contra 21 do Alviverde. Esse detalhe pode ser decisivo na reta final, já que o primeiro critério de desempate do Brasileirão é o número de vitórias.

35ª rodada – Flamengo x Athletico

O Flamengo ainda não pode ser campeão nesta rodada, mesmo que vença o Athletico e o Palmeiras seja derrotado pelo Cruzeiro. Nesse cenário, a diferença aumentaria para seis pontos, mas ainda restariam nove em disputa.

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36ª rodada – Palmeiras x Flamengo

Considerando uma vitória do Flamengo sobre o Athletico na rodada anterior, existem três possibilidades:

  • Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro: o Flamengo precisará vencer o Athletico e também o confronto direto, em São Paulo, para garantir o título.
  • Se o Palmeiras empatar com o Cruzeiro: o Flamengo também precisará vencer os dois compromissos. Um empate contra o Palmeiras não será suficiente para confirmar a conquista.
  • Se o Palmeiras perder para o Cruzeiro: uma vitória sobre o Athletico e um empate contra o Palmeiras já serão suficientes para o Flamengo ser campeão. Nesse caso, mesmo que o rival vença os dois últimos jogos, não conseguirá superar o Rubro-Negro, que mantém vantagem no número de vitórias.

37ª e 38ª rodadas – Coritiba x Flamengo e Flamengo x Chapecoense

Caso o Palmeiras vença o Cruzeiro e o confronto direto contra o Flamengo:

  • O Rubro-Negro precisará vencer o Athletico, o Coritiba e a Chapecoense para garantir o título sem depender de tropeços do rival.

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