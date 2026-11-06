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Palmeiras atropela em 'noite dos sonhos' e mostra força antes de decisão com o Vasco

Goleada por 6 a 1 não exige força máxima, mantém equipe na luta pelo título do Brasileirão e reforça confiança antes de volta pela Copa do Brasil

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
06/11/2026 04:44
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O Palmeiras goleou o Remo por 6 a 1, no Nubank Parque, e alcançou sua vitória mais elástica na temporada. Foram necessários menos de 20 minutos para encaminhar o resultado em uma noite na qual tudo saiu conforme o planejamento da comissão técnica.

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Mesmo mantendo o discurso de que pretende disputar as três frentes restantes na temporada, Abel Ferreira aproveitou a fragilidade do adversário para promover mudanças na equipe. Barboza, Giay, Piquerez, Lucas Evangelista e Flaco López começaram a partida no banco de reservas.

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Giay e Piquerez permaneceram entre os suplentes, enquanto Barboza, Lucas Evangelista e Flaco López foram acionados e atuaram por menos de 45 minutos. Entre os jogadores mais utilizados do elenco, apenas Vitor Roque e Andreas Pereira permaneceram em campo durante toda a partida.

A estratégia também foi favorecida pelo bom início de partida do Palmeiras, que chegou ao intervalo com vantagem de 4 a 1. A decisão segue um padrão adotado por Abel Ferreira em jogos nos quais considera necessário ou oportuno poupar jogadores: preservar uma base titular em todos os setores para evitar mudanças que comprometam a estrutura da equipe.

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- Hoje fomos eficientes e eficazes. Temos sido muito eficientes, mas nem sempre conseguimos transformar as oportunidades em gols, como aconteceu contra o Santos - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva.

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A distância para o Flamengo permanece em três pontos, agora com uma rodada a menos para o fim do Campeonato Brasileiro. Em meio à sequência de decisões, porém, o elenco alviverde ganha fôlego e demonstra poder ofensivo antes de viajar ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

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Jogadores da seleção brasileira comemorando em círculo, com Mauricio nº18 no uniforme, em campo.
Elenco do Palmeiras comemora gol contra o Remo pelo Brasileirão (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

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Mauricio ganha passagem

Titular novamente pelo Palmeiras, Mauricio aproveitou a oportunidade e voltou a balançar as redes na goleada alviverde. Em meio à disputa por uma vaga na equipe titular para os compromissos decisivos da temporada, o meio-campista ganhou espaço e, segundo o técnico Abel Ferreira, tem lugar garantido entre os onze iniciais.

Mauricio soma 15 gols pelo Palmeiras na temporada, três deles nos últimos quatro compromissos. O meio-campista tem correspondido às chances recebidas e se destacado na atual sequência de jogos decisivos.

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- Preciso perceber quem vou tirar, não se ele merece jogar. Comigo, não é o nome que joga, é o rendimento. O Mauricio já jogou e já ficou de fora, como todos os outros. Já jogou o Marlon e ficou o Andreas de fora. Agora jogaram os dois e ficou o Lucas. Não jogo apenas com 11 jogadores - destacou Abel Ferreira.

O Palmeiras terá dois dias de treinamento antes de viajar ao Rio de Janeiro, onde enfrentará o Vasco no domingo (8), em São Januário, às 17h (de Brasília). Após vencer o jogo de ida, o Alviverde precisa apenas de um empate para garantir vaga na decisão da Copa do Brasil.

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