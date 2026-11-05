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São Paulo paga dívida com agente de Galoppo e aguarda retirada de transfer ban da Fifa

Clube pagou US$ 300 mil referentes à contratação do meia argentino, mas a retirada oficial da punição depende da confirmação do credor à Fifa

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
05/11/2026 20:21
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São-Paulo-Galoppo
Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC

O São Paulo quitou nesta quinta-feira (5) a dívida com um dos agentes envolvidos na contratação de Giuliano Galoppo, mas ainda aguarda a retirada oficial do transfer ban imposto pela Fifa. O pagamento foi de US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhão) e encerra a pendência que impedia o clube de registrar novos jogadores.

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A partir da quitação, o empresário tem cinco dias para comunicar à entidade que recebeu o valor. Com essa confirmação, a Fifa poderá retirar o nome do São Paulo da lista de clubes punidos. Caso o agente não confirme nem conteste o pagamento dentro do prazo, o bloqueio também poderá ser derrubado.

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A dívida estava relacionada à contratação de Galoppo, que chegou ao Tricolor em julho de 2022, vindo do Banfield, da Argentina. A operação custou cerca de US$ 6 milhões, incluindo taxas e comissões.

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Transfer ban do São Paulo

O São Paulo sofreu a punição em outubro e tinha até o início de dezembro para resolver a pendência. O descumprimento do prazo poderia resultar na perda de seis pontos no Campeonato Brasileiro.

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Nos últimos dias, o clube recebeu R$ 50 milhões da Ticketmaster e utilizou parte dos recursos para reduzir dívidas com o elenco, nesta quarta-feira (4), e colocar outros compromissos financeiros em dia. Entre os pagamentos realizados está o débito relacionado aos agentes de Galoppo.

Essa foi a segunda vez na temporada que o São Paulo sofreu um transfer ban da Fifa. Em julho, o clube havia sido punido pelo atraso no pagamento de uma parcela da contratação de Marcos Antônio, junto à Lazio, da Itália. A pendência foi quitada em agosto, e o Tricolor conseguiu retirar o bloqueio.

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