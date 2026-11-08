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Lesões, saídas e improvisos: São Paulo tem dor de cabeça na zaga em 2026

Tricolor perdeu jogadores, enfrentou lesões e precisou recorrer a improvisações no setor defensivo; cenário se agravou na reta final do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
08/11/2026 06:00
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Dorival Jr., técnico do São Paulo
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

O São Paulo convive com problemas para montar sua defesa ao longo da temporada. Entre saídas de jogadores, lesões importantes, questões extracampo e improvisações, o setor passou por mudanças que reduziram as alternativas de Dorival Júnior. Na reta final do Brasileirão, o cenário voltou a se complicar: além de não contar com Domingos Duarte e Sabino, que se recuperam de lesões e só voltam em 2027, o treinador terá de lidar com a suspensão de Newton, volante que vinha sendo utilizado na zaga.

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A situação atual é resultado de uma série de mudanças no elenco. Alan Franco foi emprestado ao Tigres, do México, enquanto Ferraresi também deixou o clube para atuar no Botafogo. Dória, por sua vez, rescindiu seu contrato amigavelmente com o Tricolor.

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A defesa também foi marcada por um episódio extracampo envolvendo Arboleda. Em abril, o zagueiro deixou o Brasil e passou quase um mês sem se apresentar ao São Paulo ou justificar sua ausência. O caso provocou uma crise interna e levou o clube a afastar o jogador, que passou a treinar separadamente. Em junho, após reuniões com a diretoria, a comissão técnica e o elenco, o Tricolor decidiu reintegrá-lo ao grupo.

Lesões aumentam as dificuldades na zaga do São Paulo

As mudanças no elenco se somaram aos problemas físicos. Contratado durante a temporada, Domingos Duarte sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e virou desfalque de longo prazo.

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Sabino também precisou interromper sua sequência por conta de um problema no joelho direito. O zagueiro passou por cirurgia para reparar a cartilagem e só retornará na próxima temporada.

Com as opções reduzidas, Dorival Júnior precisou recorrer a alternativas para completar o setor defensivo. Newton, volante de origem, passou a ser utilizado como zagueiro e vinha ocupando espaço na linha de três defensores.

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O jogador, porém, está suspenso para o próximo compromisso do São Paulo, contra o Fluminense, após receber o terceiro cartão amarelo no Majestoso. A ausência representa mais um desafio para o treinador, que terá de reorganizar a defesa em meio aos problemas acumulados ao longo de 2026.

Contra o time carioca, a comissão técnica terá Toloi, escolhido para substituir Sabino no Majestoso, além de Arboleda, que é titular, e Osório, que poderá ganhar oportunidade após a Data Fifa.

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A sequência de mudanças expõe uma dificuldade que acompanha o Tricolor durante a temporada: manter a estabilidade em um setor que perdeu peças, sofreu com lesões e precisou se adaptar a diferentes formações.

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