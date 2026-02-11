Com baixa! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Mirassol

Vindo de uma vitória importante no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará nesta quarta-feira (11) o Mirassol, às 19h (de Brasília), no Estádio Maria Campos Maia. Para o duelo, Tite irá com força máxima em busca do primeiro triunfo no Brasileirão, mas não poderá contar com Arroyo, poupado por desgaste.

Uma novidade entre os relacionados para o duelo foi a presença de Rayan Lelis. O jogador campeão da Copinha foi integrado ao elenco profissional e será opção.

Além dele, Villalba, totalmente recuperado, está à disposição de Tite contra o Mirassol. Nos últimos jogos ele já esteve disponível, mas Fabrício Bruno e João Marcelo formaram a dupla de zaga celeste.

Com todas as opções, Tite escalou o Cruzeiro com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge

Tite (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Do outro lado, o Mirassol vem a campo com a seguinte formação: Walter; Igor, João Victor, W. Machado, Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Eduardo; Negueba, Alesson, Nathan Fogaça

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO- 3ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maria de Campos Maia (Mirassol-SP)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

