Com baixa! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Mirassol
O Cruzeiro busca sua primeira vitória no Brasileirão
Vindo de uma vitória importante no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará nesta quarta-feira (11) o Mirassol, às 19h (de Brasília), no Estádio Maria Campos Maia. Para o duelo, Tite irá com força máxima em busca do primeiro triunfo no Brasileirão, mas não poderá contar com Arroyo, poupado por desgaste.
Uma novidade entre os relacionados para o duelo foi a presença de Rayan Lelis. O jogador campeão da Copinha foi integrado ao elenco profissional e será opção.
Além dele, Villalba, totalmente recuperado, está à disposição de Tite contra o Mirassol. Nos últimos jogos ele já esteve disponível, mas Fabrício Bruno e João Marcelo formaram a dupla de zaga celeste.
Com todas as opções, Tite escalou o Cruzeiro com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge
Do outro lado, o Mirassol vem a campo com a seguinte formação: Walter; Igor, João Victor, W. Machado, Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Eduardo; Negueba, Alesson, Nathan Fogaça
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO- 3ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Maria de Campos Maia (Mirassol-SP)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
