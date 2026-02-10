menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

FMF divulga áudio do VAR de gol polêmico do Cruzeiro contra o América-MG

O Cruzeiro venceu o América-MG por 2 a 0

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/02/2026
20:08
Cruzeiro x América-MG (Foto: Reprodução FMF)
imagem cameraCruzeiro x América-MG (Foto: Reprodução FMF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dois dias depois do polêmico gol de Kaio Jorge no clássico entre Cruzeiro e América-MG, a Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou o áudio do VAR.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

No vídeo divulgado, a equipe do VAR, comandada por Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, analisa o lance usando as ferramentas para traçar as linhas. A conclusão levou em conta o joelho de Kaio Jorge e o pé do adversário, e determinou que o camisa 19 estava em posição legal.

– Vamos traçar a linha. A pontinha do pé dele aqui, o defensor. Dá um zoom. Não é o pé? Olha o pé. Para mim, ok. É o pé. Crava o pé. O joelho (do defensor) seria aqui. Confirmado. É o pé (que dá condição) – diz um trecho da revisão.

continua após a publicidade
  1. Cruzeiro vence clássico contra o América-MG e assume liderança de seu grupo no Mineiro
  2. Fagner comemora vitória do Cruzeiro: 'Desempenho com equilíbrio'
  3. Tite ressalta equilíbrio do Cruzeiro em vitória contra o América-MG: 'Precisávamos vencer'
  4. Gerson analisa vitória do Cruzeiro em clássico: 'Importante para dar confiança'

O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Arroyo avançou pela direita e recebeu passe de Matheus Pereira. O atacante cruzou, Christian escorou e Kaio Jorge finalizou para fazer 2 a 0. Entretanto, a posição ajustada do centroavante celeste fez com que a revisão paralisasse o jogo por alguns minutos.

Cruzeiro x América-MG

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão (confira análise abaixo). Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

continua após a publicidade

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

Cruzeiro x América-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro x América-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias