FMF divulga áudio do VAR de gol polêmico do Cruzeiro contra o América-MG

Dois dias depois do polêmico gol de Kaio Jorge no clássico entre Cruzeiro e América-MG, a Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou o áudio do VAR.

No vídeo divulgado, a equipe do VAR, comandada por Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, analisa o lance usando as ferramentas para traçar as linhas. A conclusão levou em conta o joelho de Kaio Jorge e o pé do adversário, e determinou que o camisa 19 estava em posição legal.

– Vamos traçar a linha. A pontinha do pé dele aqui, o defensor. Dá um zoom. Não é o pé? Olha o pé. Para mim, ok. É o pé. Crava o pé. O joelho (do defensor) seria aqui. Confirmado. É o pé (que dá condição) – diz um trecho da revisão.

O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Arroyo avançou pela direita e recebeu passe de Matheus Pereira. O atacante cruzou, Christian escorou e Kaio Jorge finalizou para fazer 2 a 0. Entretanto, a posição ajustada do centroavante celeste fez com que a revisão paralisasse o jogo por alguns minutos.

Cruzeiro x América-MG

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão (confira análise abaixo). Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

Cruzeiro x América-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

