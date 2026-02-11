menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Remo pelo Campeonato Brasileiro

Galo está escalado em busca da primeira vitória na competição

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/02/2026
19:01
Camisa do Atlético pronta para a partida contra o Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraVestiário do Atlético pronto para a partida (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
O Atlético está está escalado para enfrentar o Remo em jogo da 3° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira (11) às 20h na Arena MRV.
Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli promoveu o retorno dos titulares que não atuaram diante do Athletic e mandou a campo força máxima, com a base que vem atuando nas partidas pelo Brasileirão.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após empatar com o Athletic em 1 a 1 no último sábado (7) pelo Campeonato Mineiro. Antes disso, perdeu para o Bragantino por 1 a 0 e ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro.

Fora: Alexsander e Lyanco lesionados

O Clube do Remo também chega após um empate, 1 a 1 no clássico contra o Paysandu. Antes, pelo Brasileiro, empatou com o Mirassol em 2 a 2 dentro de casa. O Leão vencia por 2 a 0 até os 36 minutos do segundo tempo e cedeu o empate com dois sofridos gols em 8 minutos. Assim como o Galo também não venceu na competição.

Fora: Patrick lesionado

⚽ Escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson; Preciado, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Reinier; Cuello e Hulk

Remo (Técnico: Juan Carlos Osorio)
Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Sávio; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Leonel Picco; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro

FICHA DO JOGO
Atlético-MG x Remo
3° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Vestiário contra o Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
