Defesa de Cássio em Mirassol e Cruzeiro repercute: 'Milagre'

Cruzeiro e Mirassol se enfrentam, nesta quarta-feira (11), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos primeiros minutos do confronto, o clube paulista teve uma chance clara para abrir o placar, mas parou no goleiro Cássio.

O lance aconteceu aos três minutos da primeira etapa. Na ocasião, em uma bela jogada trabalhada, o Mirassol conseguiu chegar com perigo no gol celeste. Tudo começou por meio de um lançamento de Eduardo para Igor Formiga.

Com o passe, o lateral do clube paulista conseguiu alcançar a linha de fundo e cruzar a direção á area celeste. Lá estava o atacante Alesson para concluir a jogada, mas parou em Cássio. No rebote, Fogaça acertou o travessão.

A bola chegou a flertar em entrar no gol, mas acabou quicando fora da linha após o contato com a baliza. Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro destacaram a atuação de Cássio na jogada. Veja abaixo:

