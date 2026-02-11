menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Defesa de Cássio em Mirassol e Cruzeiro repercute: 'Milagre'

Goleiro realizou defesa de destaque no primeiro tempo do confronto

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/02/2026
19:17
Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraCássio em ação pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cruzeiro e Mirassol se enfrentam, nesta quarta-feira (11), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos primeiros minutos do confronto, o clube paulista teve uma chance clara para abrir o placar, mas parou no goleiro Cássio.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Barcelona recusa vinda a clube brasileiro e declara torcida a rival

O lance aconteceu aos três minutos da primeira etapa. Na ocasião, em uma bela jogada trabalhada, o Mirassol conseguiu chegar com perigo no gol celeste. Tudo começou por meio de um lançamento de Eduardo para Igor Formiga.

Com o passe, o lateral do clube paulista conseguiu alcançar a linha de fundo e cruzar a direção á area celeste. Lá estava o atacante Alesson para concluir a jogada, mas parou em Cássio. No rebote, Fogaça acertou o travessão.

continua após a publicidade

A bola chegou a flertar em entrar no gol, mas acabou quicando fora da linha após o contato com a baliza. Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro destacaram a atuação de Cássio na jogada. Veja abaixo:

➡️ Cena de Lucas Paquetá após Vitória x Flamengo viraliza: 'Tem meu respeito'

🤑 Aposte em jogos do Cruzeiro! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias