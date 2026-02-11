Corinthians encerra preparação para encarar o Bragantino; veja provável time
Time de Dorival Jr. busca recuperação no Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians encerrou, na manhã desta quarta-feira (11), no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta quinta-feira (12), às 20h.
Fim da novela! Corinthians anuncia renovação com o lateral Fabrizio Angileri
Corinthians
Corinthians anuncia contratação do volante Allan, do Flamengo
Corinthians
Reforço do Corinthians tem histórico com ídolo do clube, astro do Barcelona e gol no Flamengo
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O elenco realizou atividades de força na academia, assistiu a instruções táticas na Sala de Preleção Flexform e participou de exercícios de posicionamento e jogadas de bola parada sob comando do técnico Dorival Júnior.
O treinador ainda tem dúvidas para a partida. O meia André Carrillo voltou a treinar com o grupo após se recuperar de incômodo no músculo adutor da perna direita, mas segue como questionamento. O lateral Fabrizio Angileri, recém-contratado, e o volante Allan, anunciado por empréstimo, estão regularizados e podem ser novidades no time.
Dessa forma, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira (Rodrigo Garro) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Corinthians no Brasileirão
Após estrear com derrota por 2 a 1 para o Bahia e não atuar na segunda rodada devido à Supercopa Rei, o Timão busca somar os primeiros pontos na competição. O lateral-direito Matheuzinho destacou a importância de manter o desempenho apresentado nos treinos.
— Temos que manter o que a gente vem fazendo. Estamos em uma crescente há algumas partidas. Nossa equipe está se encontrando em um formato bom de jogo. Creio que, independentemente da competição, temos que seguir nosso plano de jogo. Estamos bem e focados. Espero que contra o Red Bull Bragantino a gente consiga nossos três pontos — disse Matheuzinho.
+ Aposte no Corinthians em jogos pelo Paulistão e Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias