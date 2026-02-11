O Corinthians encerrou, na manhã desta quarta-feira (11), no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta quinta-feira (12), às 20h.

O elenco realizou atividades de força na academia, assistiu a instruções táticas na Sala de Preleção Flexform e participou de exercícios de posicionamento e jogadas de bola parada sob comando do técnico Dorival Júnior.

O treinador ainda tem dúvidas para a partida. O meia André Carrillo voltou a treinar com o grupo após se recuperar de incômodo no músculo adutor da perna direita, mas segue como questionamento. O lateral Fabrizio Angileri, recém-contratado, e o volante Allan, anunciado por empréstimo, estão regularizados e podem ser novidades no time.

Dessa forma, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira (Rodrigo Garro) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Fabrizio Angileri voltou aos treinos no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians no Brasileirão

Após estrear com derrota por 2 a 1 para o Bahia e não atuar na segunda rodada devido à Supercopa Rei, o Timão busca somar os primeiros pontos na competição. O lateral-direito Matheuzinho destacou a importância de manter o desempenho apresentado nos treinos.

— Temos que manter o que a gente vem fazendo. Estamos em uma crescente há algumas partidas. Nossa equipe está se encontrando em um formato bom de jogo. Creio que, independentemente da competição, temos que seguir nosso plano de jogo. Estamos bem e focados. Espero que contra o Red Bull Bragantino a gente consiga nossos três pontos — disse Matheuzinho.

