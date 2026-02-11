Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela primeira rodada da competição
Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h00 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere
Ficha do jogo
O Corinthians é o último colocado da competição, mas com apenas um jogo disputado. A equipe foi derrotada na única partida que realizou até o momento, diante do Bahia, por 2 a 1, em duelo disputado na Vila Belmiro. Em razão da final da Supercopa Rei, o confronto da segunda rodada, contra o Athletico, foi adiado.
Já o Red Bull Bragantino é o líder e o único com cem por cento de aproveitamento até aqui. A equipe venceu Coritiba e Atlético-MG, ambos por 1 a 0, e vive bom momento na ponta da tabela.
Histórico do confronto
Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentaram 67 vezes em todas as competições, com vantagem histórica para o Timão: 27 vitórias, 21 empates e 19 triunfos do Massa Bruta.
Dentro de casa, o Timão mantém o desempenho superior: em 31 partidas disputadas como mandante, foram 15 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Já no estádio do Red Bull Bragantino, em 36 jogos, o Corinthians venceu 12 vezes, empatou 13 e perdeu 11, reforçando a competitividade do confronto fora de seus domínios.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Red Bull Bragantino
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X RED BULL BRAGANTINO
SÉRIE A - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira (Rodrigo Garro) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr)
BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Sasha e Henry Mosquera. (Técnico: Vagner Mancini)
