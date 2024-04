Craque da galera: confira quem foi o melhor jogador da 1ª rodada do Brasileirão

(Fotos: Leandro Amorim / Vasco | Lucas Merçom / Fluminense / José Tramontin/athletico.com.br | Ricardo Duarte / Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 10:42 • Rio de Janeiro (RJ)

A 1ª rodada do Brasileirão chegou ao fim, e os torcedores elegeram o craque dos jogos de estreia da competição. A redação do Lance! separou quatro destaques das 10 partidas iniciais do Campeonato Brasileiro para que os fãs votassem.

Mateus Carvalho, do Vasco, Ganso, do Fluminense, Canobbio, do Athletico, e Fernando, do Internacional, foram os candidatos. Em votação realizada no Canal de Whatsapp do Lance!, os torcedores elegeram o atacante do Furacão como o melhor jogador da primeira rodada do Brasileirão, com 54% dos votos.

Cannobio foi o destaque da goleada de 4 a 0 do Athletico sobre o Cuiabá, na Arena da Baixada, no domingo (14). O uruguaio contribuiu com um gol e uma assistência na partida, além de ter sido extremamente participativo até ser substituído, já nos momentos finais do confronto. Por isso, foi eleito o craque da galera da 1ª rodada na votação do Lance!.

Canobbio, do Athletico, foi eleito o craque da galera na 1ª rodada do Brasileirão em votação do Lance! (Foto: José Tramontin/athletico.com.br )

Quem ficou em segundo lugar na enquete foi Mateus Carvalho, do Vasco, com 28% dos votos. O jovem volante marcou um os gols do Cruz-Maltino e controlou o meio-campo na vitória sobre Grêmio. Ganso, do Fluminense, ficou com 10% da votação, enquanto Fernando, do Internacional, teve 8%.