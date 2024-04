John Textor contratou empresa para analisar Flamengo x Botafogo em tempo real (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 14:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O relatório da "Good Game!", empresa contratada por John Textor, para monitorar lances do clássico entre Botafogo e Flamengo em tempo real, indicou que o segundo gol da equipe na vitória por 2 a 0 foi ilegal.



A informação foi publicada pelo canal Sportv, do Grupo Globo. De acordo com o documento, houve falta de Diego Hernandez em Fabrício Bruno antes do gol marcado por Savarino (veja o lance abaixo).



➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Contato da perna direita do jogador do Botafogo na perna esquerda do jogador do Flamengo na origem do desequilíbrio e sem contato com a bola. Falta válida não apitada. Gol irregular aceito - diz o documento.



John Textor contratou a Good Game! para fazer uma cobertura em tempo real do jogo entre Botafogo e Flamengo. Em nota oficial, o Alvinegro afirmou que receberia "uma visão computadorizada das decisões para cada apito do jogo".



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ O lance polêmico



Já no fim da partida, Diego Hernandez disputou a bola com Fabrício Bruno, que caiu no chão reclamando de falta. O uruguaio deu sequência ao lance, tocando para Jeffinho, que deixou Savarino livre para balançar as redes. O árbitro Raphael Claus considerou que o zagueiro do Flamengo simulou o contato.

- Para mim não foi nada. Cavou muito, Toski. Ele jogou a perna e se atira. Cavou muito - afirmou o juiz de campo em áudio divulgado pela CBF.

- Estou de acordo. Sem impacto. Gol confirmado, não teve impacto. Contato normal de jogo, lateralizado. Ele sente o contato e se atira - afirmou Rodolpho Toski Marques, árbitro de vídeo da partida.

John Textor contratou empresa para analisar Flamengo x Botafogo em tempo real (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)