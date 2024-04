Cássio é ovacionado pela torcida do Corinthians em jogo contra o Fluminense: ‘o melhor goleiro do Brasil’

Foto: Diogo Reis/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 19:40 • São Paulo (SP)

Preservado na vitória contra o Fluminense por 3 a 0 na na tarde deste domingo (28), o goleiro titular do Corinthians, Cássio, foi ovacionado pela torcida na Neo Química Arena. O camisa 12 fez um desabafo na derrota para o Argentinos Juniors no meio de semana, e Carlos Miguel assumiu vaga de titular nesta rodada do Brasileirão.

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O nome de Cássio foi gritado pelo torcedores, e entoado com mais força no setor norte da Arena, onde ficam as organizadas, com o tradicional cântico: 'P.Q.P, é o melhor goleiro do Brasil, Cássio!". O goleiro corintiano respondeu aplaudindo.

A ida de Cássio para o banco de reservas era esperado, já que no meio da semana o goleiro falou sobre o o momento emocional de cobranças que vem vivendo. O próprio camisa 12 admitiu falhas contra o Juventude, pelo Brasileirão, e o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana.

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do Brasileirão

- A cobrança faz parte. Mas passam dos limites das coisas, da falta de respeito. Esse ano saíram um monte de jogadores, mais velhos. Eu fiquei, um dos mais velhos, sabia que a cobrança seria grande. Errei em alguns gols? Errei sim. Mas é isso, tudo de errado do Corinthians parece que é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo. Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho - disse Cássio, após a última derrota do Corinthians.