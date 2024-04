Motivos por que três garotos do Corinthians merecem a titularidade

Wesley foi titular na partida contra o Fluminense (Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 06:10 • São Paulo (SP)

Com a presença de Wesley, Carlos Miguel e Breno Bindon entre os titulares, o Corinthians atropelou o Fluminense em Itaquera e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O trio, que iniciou a última partida no banco de reservas, ditou o ritmo do duelo e provou que está preparado para ser titular da equipe comandada pro António Oliveira.

Mais experiente dos três, Wesley fez no domingo (28) sua grande partida com a camisa do Timão. Autor de dois gols, o atacante comandou as ações ofensivas do time paulista e levou vantagem na grande maioria dos duelos contra os defensores tricolores.

Jogador mais criativo da equipe, ele lidera o Brasileirão em dribles certos e precisa ter liberdade para explorar os duelos individuais, principalmente pelo lado esquerdo do ataque corintiano.

Apesar de pouco exigido, Carlos Miguel foi seguro nas duas vezes em que o Fluminense atacou com perigo. Confiante, o goleiro não demonstrou sentir a pressão de substituir Cássio, que foi barrado após sucessivas falhas.

A atuação contra o Fluminense de Diniz é mais uma prova que o camisa 22 está preparado para suceder o capitão do clube.

Recém promovido ao time principal, Breno Bidon fez mais uma partida sólida no meio de campo. Ativo, o jogador ajudou Raniele, que vinha sofrendo com os espaços deixadas na intermediária defensiva, a frear a troca de passes do Fluminense no setor, além de ajudar na construção de jogadas.

Com a lesão de Maycon, fora da temporada, Bidon parece no momento estar à frente de Fausto Vera e Paulinho, concorrentes do jovem pela posição de segundo volante.

Com a vitória por 3 a 0 em Itaquera, o Corinthians chega aos quatro pontos conquistados e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão. No meio de semana, o Timão viaja até Natal, no Rio Grande do Norte, para encarar o América-RN, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

