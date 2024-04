Foto: Cesar Greco/Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras não para nem no dia do clássico contra o São Paulo. Os times encerram nesta segunda-feira (29), às 20h, no Estádio do Morumbis, a quarta rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira fará os últimos ajustes antes do Choque-Rei, em treino tático na Academia de Futebol.

O volante Zé Rafael, desfalque desde a final do Paulistão por lombalgia, foi a campo no último treinamento e participou de uma parte da movimentação. O clube informou que o jogador cumpre cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance, assim como Dudu e Bruno Rodrigues.

Para o clássico, Abel Ferreira pode promover algumas mudanças visando poupar os atletas mais cansados. Desgastado após uma longa sequência de jogos, Raphael Veiga pode dar lugar ao jovem Luís Guilherme, de apenas 18 anos, que decidiu a vitória na Libertadores no meio de semana.

O jovem, inclusive, já disse que gosta de jogar no mesmo setor do camisa 23. Rômulo e Jhon Jhon correm por fora como opções no elenco para substituir Veiga.

O provável time do Palmeiras tem: Weverton; Luan, Gómez e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López (Rony).

No Brasileirão, o Palmeiras tem uma vitória, uma derrota e outro empate, e ocupa o 12° lugar na tabela de classificação.