Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 09:55 • São Paulo (SP)

O São Paulo encara o Palmeiras nesta segunda-feira (29), pela quarta rodada do Brasileirão, em partida que marca o primeiro clássico de Luis Zulbeldía à frente do comando técnico da equipe.

A grande novidade do Tricolor pode ser o retorno do meia James Rodríguez, que desfalcou a equipe nas últimas três partidas em razão de uma lesão na posterior da coxa direita. Recuperado, o colombiano treinou normalmente com o restante do elenco no domingo (28) e deve estar à disposição da comissão técnica para o Choque-Rei.

No entanto, caso esteja disponível, James deve iniciar o clássico entre os reservas. A tendência é que Zubeldía escale o mesmo time que derrotou o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, no Equador, pela fase de grupos da Libertadores.

Ferreirinha, que deixou o gramado do Estádio Monumental com câimbras, não preocupa. Luiz Gustavo, em transição após uma lesão no tendão de Aquiles, e Moreira, que aprimora a forma física após lesão no músculo reto femoral da perna direita, são listados como questionáveis.

Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão muscular) e Wellington Rato (sindesmose no tornozelo esquerdo e entorse) estão fora da partida contra o rival.

Com isso, a provável escalação do São Paulo para o clássico tem: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alison e Luciano (Galoppo); Ferreira, André Silva e Calleri.

São Paulo deve enfrentar o Palmeiras com a mesma escalação que derrotou o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, pela fase de grupos da Libertadores (Foto: MARCOS PIN / AFP)