Endrick se prepara para fazer último clássico com a camisa do Palmeiras

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 29/04/2024 - 07:00 • São Paulo

O Choque-Rei desta segunda-feira (29) será muito especial para o garoto Endrick, que fará o seu último clássico com a camisa do Palmeiras antes de partir para o Real Madrid.

O camisa 9 do Verdão busca mais um gol em clássico, em um palco onde já marcou como profissional diante do São Paulo, pelo Brasileirão de 2023.

Endrick que tem apenas dois gols em clássicos pelo Palmeiras, quer ajudar o alviverde a se recuperar na tabela do Brasileirão após duas rodadas sem gols e sem vitórias.

Caso marque um gol neste clássico diante do São Paulo, a joia do Real Madrid renderá mais uma bolada milionária aos cofres do Palmeiras por bater mais uma meta de gols estipulada no contrato com o time merengue.