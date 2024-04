Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 13:08 • São Paulo (SP)

A derrota do Flamengo para o Botafogo por 2 a 0 na manhã deste domingo (28), às 11h, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão, fez com que parte da torcida rubro-negra pedisse a saída do técnico Tite do comando da equipe. No meio da semana, a equipe também perdeu, mas pela Libertadores.

Confira algumas publicações de torcedores insatisfeitos com o treinador.

Já pode pedir fora tite ou está cedo ? — Santino (@EmanuelXavier18) April 28, 2024

Agora é torcer pro Tite cair logo, antes que acabe com a nossa temporada...

Antes Que eu me esqueça: #ForaTite! — 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠 (@pknascimento23) April 28, 2024

No meio de semana: É um ABSURDO colocarem seres humanos pra jogar nessas condições de altitude.



Hoje: É um ABSURDO colocarem seres humanos pra jogar nessas condições de calor em pleno meio dia.



qual vai ser a proxima desculpa do #ForaTite#BrasileiraoNoPremiere — Mestre dos Magos (@SigaoMago) April 28, 2024