Torcedores do Flamengo decidem quem foi o vilão na derrota no clássico pelo Brasileirão

Torcida do Flamengo ficou furiosa após a derrota no clássico (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo sofreu diante do Botafogo e perdeu o seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro. Com isso, os rubro-negros ficaram na bronca e votaram no principal vilão da partida. A enquete foi realizada no canal do WhatsApp do Lance! Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Os rubro-negros definiram que o técnico Tite foi o principal vilão na derrota para o Botafogo com 68% dos votos (1,9 mil votos). Em segundo lugar, os jogadores foram culpados pelos torcedores, com 22% dos votos (618 votos). Por fim, nem a arbitragem escapou com 10% dos votos (258 votos).

Além das enquetes e muita interação, os rubro-negros podem acompanhar muito conteúdo e informação no canal do Lance! Flamengo no WhatsApp.

Como faço para participar? Clique aqui para entrar no canal Lance! Flamengo no WhatsApp, a casa da Nação.

Torcedores do Flamengo seguem irritados com o técnico Tite (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)