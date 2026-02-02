Cruzeiro atualiza sobre lesão no joelho de Jonathan Jesus

Apesar da vitória por 1 a 0 contra o Betim no último domingo (1), o Cruzeiro teve preocupações na partida. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Jonathan Jesus deixou a partida com dores no joelho e foi substituído por João Marcelo.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

Na tarde desta segunda-feira (2), a Raposa atualizou a situação do atleta, que foi examinado novamente. O defensor sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito.

Em nota, o Cruzeiro explicou ainda que o tratamento indicado para este tipo de lesão é conservador. Sendo assim, Jonathan Jesus não precisará passar por cirurgia e fará tratamento no Departamento de Saúde e Performance do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Embora não possa contar com o zagueiro por algum tempo, Tite está perto de ter pela primeira vez o defensor Lucas Villalba, lesionado na partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

Desde a última semana, o argentino tem treinado com os companheiros na Toca da Raposa II. A tendência é que ele fique à disposição da comissão técnica em breve.

continua após a publicidade

Lucas Villalba (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Vitória do Cruzeiro contra o Betim

Em jogo decisivo na Arena Vera Cruz, o Cruzeiro venceu o Betim com um gol no último minuto. Arroyo fez bom cruzamento para Matheus Pereira que cabeceou para garantir o 1 a 0 e deixar a Raposa viva na disputa pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o Cabuloso chega a nove pontos, dois atrás do líder do Grupo C, North. Do outro lado, o Betim é lanterna do seu grupo, com seis pontos.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Cabuloso enfrenta o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Posteriormente, tem o clássico contra o América-MG, no domingo (8), às 18h. Do outro lado, o Betim enfrenta o Itabirito na sexta-feira (6), às 20h.