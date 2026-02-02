O Palmeiras está pronto para começar sua primeira semana e o mês de fevereiro. Nesta segunda-feira (2), o elenco se reapresentou na Academia de Futebol para dar início à preparação para enfrentar o Vitória, em partida marcada para quarta-feira (4), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Evangelista treina com elenco do Palmeiras e fica perto de retornar aos gramados

Neste momento, o Verdão disputa apenas duas competições: Paulistão e Brasileirão. A vaga para a próxima fase do Estadual ainda não está garantida, mas é questão de tempo, já que a duas rodadas do fim desta etapa, o time tem 12 pontos e ocupa a segunda posição na tabela de classificação.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja a tabela do Palmeiras no Paulistão:

8/2 - COR x PAL - 20h30 - São Paulo (7ª rodada);

15/2 - PAL x GUA - 20h30 - Barueri (8ª rodada).

Vale lembrar que as datas do mata-mata do Paulistão, que acontecem neste mês, ainda não foram divulgadas. A competição se encerra no dia 8 de março. Já no Nacional, em fevereiro, serão mais três jogos, já que eles intercalam com a disputa dos Estaduais. Sendo assim, a CBF desmembrou a tabela da seguinte forma:

continua após a publicidade

Veja a tabela do Palmeiras no Brasileirão:

4/2 - PAL x VIT - 21h30 - Barueri (2ª rodada);

12/2 - INT x PAL - 21h30 - Porto Alegre (3ª rodada);

25/2 - PAL x FLU - 21h30 - Barueri (3ª rodada);

+ Aposte na vitória do Palmeiras contra o Vitória pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.