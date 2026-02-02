Cruzeiro revela lesão sofrida por Chico da Costa

Substituto de Kaio Jorge no último domingo (1º), o atacante Chico da Costa quase teve uma boa noite individualmente, mas deixou a partida do Cruzeiro contra o Betim lesionado.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

Na tarde desta segunda-feira (2), a Raposa informou por meio de nota que o jogador teve uma lesão muscular na coxa direita. De acordo com a equipe, o tratamento indicado é conservador e com início imediato.

Sendo assim, ele não precisará passar por cirurgia e fará o tratamento no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro.

Chico da Costa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Chico da Costa atuou como titular contra o Betim e chegou a ter destaque. O camisa 91 chegou a abrir o placar em ótimo lançamento de Kaiki. O atacante recebeu e passou pelo goleiro Jori antes de fazer o gol.

continua após a publicidade

Entretanto, o lance foi anulado porque a arbitragem concluiu, após revisão no VAR, que ele estava em posição de impedimento. Logo depois, ele deixou a partida com dores na coxa direita, resultado de uma lesão sentida no momento do gol.

Vitória do Cruzeiro contra o Betim

Em jogo decisivo na Arena Vera Cruz, o Cruzeiro venceu o Betim com um gol no último minuto. Arroyo fez bom cruzamento para Matheus Pereira que cabeceou para garantir o 1 a 0 e deixar a Raposa viva na disputa pela semifinal do Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Cabuloso chega a nove pontos, dois atrás do líder do Grupo C, North. Do outro lado, o Betim é lanterna do seu grupo, com seis pontos.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Cabuloso enfrenta o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Posteriormente, tem o clássico contra o América-MG, no domingo (8), às 18h. Do outro lado, o Betim enfrenta o Itabirito na sexta-feira (6), às 20h.