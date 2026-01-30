Fortaleza oficializa venda de atacante para o RB Bragantino

O Fortaleza confirmou a venda do atacante José Maria Herrera para o RB Bragantino. Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vem promovendo diversas mudanças em seu elenco.

Herrera tinha um grande salário para a realidade da Série B, o que dificultou uma permanência. O Leão, em junho de 2025, pagou US$ 2.400.000 (cerca de R$ 13 milhões de reais na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos do argentino.

Foram 21 jogos em sua passagem na equipe, com dois gols e três assistências. Herrera firmou-se como titular na reta final da Série A e teve destaque sob o comando de Martín Palermo.

O Fortaleza vendeu Herrera para o RB Bragantino (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

O contrato com o Massa Bruta é válido até dezembro de 2029. Pela direita, a principal concorrência no ataque dos paulistas é Lucas Barbosa.

— Essa é minha segunda temporada no Brasil, tive sondagens de outras ligas também, mas queria poder jogar outra temporada no país. Conheço o nível do campeonato, tem jogadores de muita qualidade e enfrentamos dificuldades de vários níveis. Então, eu vim ao Red Bull Bragantino porque sei que é um time que pode brigar por tudo - disse Herrera em entrevista ao clube.

Mudanças no elenco do Fortaleza

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube rescindiu com o zagueiro Marcelo Benevenuto, o lateral-esquerdo Weverson, os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e o atacante Juan Martín Lucero.

Dois nomes foram emprestados nesta semana: o meio-campista Kauan Rodrigues e o atacante Imanol Machuca. Em relação à chegadas, nomes como Luan Freitas, Ryan e Ronald foram contratados. A Série B, grande objetivo do Tricolor na temporada, terá início em março.