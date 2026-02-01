Matheus Pereira marca no último minuto e garante vitória do Cruzeiro contra o Betim
O Cruzeiro segue vivo na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Mineiro
- Matéria
- Mais Notícias
Em jogo decisivo na Arena Vera Cruz, o Cruzeiro venceu o Betim com um gol no último minuto. Arroyo fez bom cruzamento para Matheus Pereira que cabeceou para garantir o 1 a 0 e deixar a Raposa viva na disputa pela semifinal do Campeonato Mineiro.
Com o resultado, o Cabuloso chega a nove pontos, dois atrás do líder do Grupo C, North. Do outro lado, o Betim é lanterna do seu grupo, com seis pontos.
Como foi o jogo?
Com algumas mudanças, o Cruzeiro teve a bola no início da partida, apostando nas triangulações pelos dois lados, mas teve dificuldade para levar perigo a Jori em meio a chuva forte. Aos 15 minutos, Jonathan Jesus deu um susto na torcida ao deixar o confronto com dores no joelho.
Aos 18, Chico da Costa recebeu bola enfiada de Kaiki, driblou o goleiro e fez o gol. Enquanto o lance era revisado, o jogador pediu substituição reclamando de dores na posterior da coxa direita. No fim, o atleta deixou o jogo para dar lugar a Néiser Villarreal. O atacante teve uma chance clara no fim do primeiro tempo, mas desperdiçou.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Na volta dos vestiários, o Betim teve a primeira grande chance com Rangel, que tentou de voleio, mas errou a direção do gol. Kaiki respondeu em cabeceio em cobrança de escanteio, mas a finalização passou por cima do gol.
Pedro Henrique teve ótima chance de abrir o placar, mas parou em um milagre do goleiro Cássio. Em seus primeiros minutos em campo, Wanderson tentou de longe, mas Jori fez a defesa. Nos minutos finais, o camisa 94 teve chance clara de cabeça, na pequena área, mas errou o cabeceio. Mas no último minuto, Matheus Pereira cabeceou certo e garantiu o 1 a 0.
O que vem por ai?
Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Cabuloso enfrenta o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Posteriormente, tem o clássico contra o América-MG, no domingo (8), às 18h. Do outro lado, o Betim enfrenta o Itabirito na sexta-feira (6), às 20h.
✅ FICHA TÉCNICA
BETIM 0 X 1 CRUZEIRO
CAMPEONATO MINEIRO- 6ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 1º de fevereiro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Vera Cruz, Betim
🟨 Árbitro: Murilo Misson Júnior
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Wagner Lira
📺 VAR: Michel Guimarães
🟨 Cartões amarelos: Rangel (BET), Gabriel (BET); Lucas Romero (CRU)
🟥 Cartões Vermelhos: -
⚽ Gols: Matheus Pereira (CRU)
⚽ESCALAÇÕES
BETIM (Técnico: Emerson Ávila)
Jori; Talisson, Jean, Gabriel Marques, Pedro Henrique; Riquelmy, Erick Salles, Maycon Rangel (Bruno Menezes); Jhemerson (PH), Victor Mafra (Vitinho), Arilson
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William (Kauã Moreaes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo), Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson, Christian (Wanderson), Matheus Pereira; Arroyo e Chico da Costa (Néiser Villarreal)
🤑 Aposte no Cruzeiro no Campeonato Mineiro! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias