A boa campanha na fase de grupos no Campeonato Gaúcho e o tropeço na primeira rodada do Brasileiro deram o tom do planejamento para a semana do Internacional. Como precisa tentar a recuperação na quarta-feira (4), contra o Flamengo, a tendência é de força máxima no Maracanã. Já no domingo (8), nas quartas de final do Estadual, no Beira-Rio, contra o São Luiz, a ideia é de uma mescla de reservas, garotos da base e jogadores que precisam de minutagem.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O jogo no Rio de Janeiro será às 19h (de Brasília). Já no Gauchão, a partida foi marcada para as 18h.

Veja os melhores momentos de Internacional x Athletico-PR

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como o Internacional planeja a sequência

Antes do jogo único da próxima etapa da competição local, o Inter tem partida importante contra o Rubro-Negro, devido à necessidade de recuperar os pontos perdidos em casa para o Athletico-PR. O que já está sendo levado em conta pela comissão técnica. Após a vitória de 1 a 0 contra o Caxias, no sábado (31), Paulo Pezzolano voltou a frisar a prioridade.

continua após a publicidade

– Vocês sabem como foi o clássico. Tínhamos de ganhar o Gre-Nal, por mais que seja o Gauchão. Colocamos 100%. No jogo seguinte, colocamos quem estava 100%. Os Gre-Nais são importantes também, mas o Brasileirão é o principal – declarou.

E pegar o quarto colocado do seu grupo na próxima fase do Gauchão, de jogo único, facilitou o planejamento da semana alvirrubra. Ou seja, será 100% no Rio de Janeiro e time misto em Porto Alegre. Pelo menos foi o que deu a entender o técnico uruguaio ainda no estádio Centenário:

continua após a publicidade

– Vamos seguir como estamos jogando. Alguns jogadores precisam minutos. Outros serão meninos. O importante agora é o Flamengo. A melhor lição para os jovens é estar dentro de campo, vão aprendendo. São meninos que estão crescendo. Alguns têm menos de 18 anos. Estão pegando minutagem.

Sequência de jogos

A ideia de equipe mesclada no Beira-Rio tem a ver também com a partida seguinte do Brasileirão, o duelo da terceira rodada. É que o Inter paga o Palmeiras, em casa, no dia 12. Depois, terá a semifinal, também em confronto único, do Estadual.

Por isso, Pezzolano deve continuar dosando forças na equipe que vai a campo. Ora usando força máxima, ora misturando meninos aos experientes como vem fazendo desde o início de ano. A amostragem, até agora, tem agradado ao treinador.