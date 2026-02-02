Alerrandro: 'Torcedor do Internacional, pode confiar em mim'

Contratado junto ao CSKA Moscou, enquanto estava em Dubai, na pré-temporada do clube russo, o atacante Alerrandro foi apresentado pelo Internacional na tarde desta terça-feira (2). O centroavante, goleador do Campeonato Brasileiro de 2024, quando marcou 15 gols pelo Vitória, mandou recados aos torcedores colorados, dizendo que podem confiar nele. Inscrito no BID desde a sexta-feira (30), quando foi anunciado, o jogador está apto a estrear. Confira a íntegra.

O centroavante chega por empréstimo até 31 de dezembro, com obrigação de compra em caso de cumprimento de alguns gatilhos, que o Lance! detalha mais abaixo.

'Torcedor do Internacional, pode confiar em mim'

Após a apresentação feita pelo diretor executivo Fabinho Soldado e de receber a camisa 9 do dirigente, Alerrandro respondeu a perguntas dos jornalistas por cerca de 15 minutos. Confira alguns trechos.

Projeção para 2026

– Foi um ano maravilhoso em 2024. Aqui no Inter pretendo ser melhor. A grandeza do Inter, a grandeza dos jogadores que estão ao meu lado vão facilitar meu desempenho. A tendência que eu tenho é de ser melhor. Pretendo trabalhar no dia a dia para ajudar o máximo possível. Espero que 2026 seja melhor ainda.

Vontade de estar no Inter

– Acho que [a vontade] das duas partes [facilitou a negociação]. Tanto da minha vontade, quanto a do clube foram fundamentais. Não é fácil. A diferença de horário é muito grande para negociar. E isso mostra a vontade e o carinho para que eu estivesse aqui. Espero fazer muito bem meu trabalho aqui e dar muitas alegrias para o torcedor.

Queda no desempenho

– Acho que foi a adaptação. Quando você muda de país, dificulta um pouco. Tem a questão também de família. Mas agora, o mais importante é que estou no Inter, de volta ao Brasil, em um gigante daqui. Vai dar muito certo esse casamento.

Vida de atleta

– Acho que a partir de 2024 eu mudei radicalmente minha vida. Passei a ser atleta. Antes, eu era um jogador. Então, isso pode confortar o torcedor. Vou guerrear por todas as bolas. Correr o jogo todo. O recado que tenho para o torcedor é que hoje eu sou um atleta. Vou me entregar ao máximo.

Quando será a estreia

– Isso é com o treinador. Venho de pré-temporada no CSKA. Com o tempo vou estar adaptado o mais rápido possível.

Como gosta de jogar

– Sou um centroavante de bom posicionamento dentro da área, mas gosto de sair para ajudar meus companheiros. Sou centroavante brigador, que incomoda a zaga o tempo todo. Torcedor, tu pode (sic.) confiar em mim, que vou ajudar muito o Internacional.

Parceria com Borré

– Jogar com um jogador de qualidade igual ao Borré é fácil. Não tem muito segredo. Esses caras com qualidade muito acima é fácil. Se colocar eu e o Borré para jogar junto vai dar muito certo.

Adaptação ao esquema

– Uma parte grande do atacante é a pressão lá na frene. Quero muito ajudar o Inter a estar lá em cima. Se o resto da equipe vem junto, é mais fácil pressionar o tempo todo.

Os gatilhos do contrato

O atleta realizou exames médicos ainda em Dubai, onde o CSKA realiza pré-temporada. Conforme apurou o Lance!, o atleta chega por 500 mil euros, ou R$ 3,1 milhões no câmbio atual, por um empréstimo até 31 de dezembro. O contrato com os russos estipula metas para a obrigação de compra. Pelo que ficou sabendo a reportagem, são dois gatilhos e ambos precisam ser disparados:

Alerrandro terá que atuar pelo menos 45 minutos em 60% dos jogos da temporada; o centroavante terá que marcar 15 gols na sua passagem pelo Inter.

Caso isso aconteça, o Alvirrubro terá que desembolsar 6 milhões de euros, ou R$ 37,4 milhões.