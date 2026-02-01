Bahia está escalado com time misto contra o Porto pelo Campeonato Baiano
Time de Rogério Ceni quer manter o 100% nesta temporada
O Bahia está escalado para enfrentar o Porto logo mais às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O técnico Rogério Ceni mais uma vez escolheu um time mesclado para tentar carimbar a classificação para a próxima fase e, quem sabe, garantir a liderança do estadual.
O treinador, inclusive, mudou as 11 peças em relação ao triunfo contra o Corinthians e escalou uma equipe parecida com a que entrou em campo no último Ba-Vi.
Vale lembrar que Rogério Ceni prioriza o Campeonato Brasileiro e já está de olho na partida contra o Fluminense, marcada para as 19h da próxima quinta-feira, pela segunda rodada.
Escalação de Bahia e Porto pelo Baianão
A escalação do Bahia contra o Porto é a seguinte: João Paulo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick, Michel Araújo; Kauê Furquim, Kike Olivera e Dell.
Já o Porto vai a campo com: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu; Ygor, Pedro Lima e Luan Rodrigues; Bruno Ferreira, Ítalo e Diki.
BAHIA x PORTO
6ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Porto: TVE;
🟨 Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista;
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e José dos Santos Amador;
4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Guimarães dos Reis.
