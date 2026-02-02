Tite prega pés no chão após vitória do Cruzeiro: 'Retomada de confiança é um processo lento'

Depois de três derrotas duras em sequência, o Cruzeiro voltou a vencer no último domingo (1º), contra o Betim, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Após a partida, o técnico Tite ressaltou que o resultado é importante para a equipe, mas que o grupo deve seguir olhando para frente.

– Eu não sei se obrigação é o termo, mas a grandeza do Cruzeiro exige o resultado. Precisávamos dessa vitória. A construção da caminhada não é olhando para o final, mas construindo passo a passo. Eu tenho história em todos os títulos, tenho momentos muito difíceis em todos eles. A retomada de confiança é um processo lento, o ajuste da equipe da mesma forma. Ela tem uma ideia, eu vim buscando, uma equipe com mais posse, sem tirar as características que já tinha. É uma alegria momentânea, sabemos que amanhã tem a sequência – explicou o comandante.

O técnico Tite também ressaltou que o elenco sentiu bastante a goleada por 4 a 0 para o Botafogo. Entretanto, destacou também a capacidade de reação que o grupo teve.

– A gente sentiu bastante o resultado, somos seres humanos. Não somos o cara que vai receber no fim do mês e ficar tranquilo. O Cruzeiro criou um ambiente em que todos sentiram. Mas tiveram uma capacidade de reação importante. A construção de uma grande caminhada se dá assim, com alma, se não coloca alma, não vence – disse o treinador, que ainda questionou a atuação da arbitragem.

– Eu não quero afirmar, tenho muitas dúvidas do impedimento. Jogos decisivos, o nível de auxílio, tu consegue direcionar se tem um pé na frente. Tenho muitas dúvidas, vi seis vezes o lance. Na minha opinião foi gol legal – criticou Tite.

Vitória do Cruzeiro contra o Betim

Em jogo decisivo na Arena Vera Cruz, o Cruzeiro venceu o Betim com um gol no último minuto. Arroyo fez bom cruzamento para Matheus Pereira que cabeceou para garantir o 1 a 0 e deixar a Raposa viva na disputa pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o Cabuloso chega a nove pontos, dois atrás do líder do Grupo C, North. Do outro lado, o Betim é lanterna do seu grupo, com seis pontos.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Cabuloso enfrenta o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Posteriormente, tem o clássico contra o América-MG, no domingo (8), às 18h. Do outro lado, o Betim enfrenta o Itabirito na sexta-feira (6), às 20h.