Ex-técnico do Internacional é suspenso por fala polêmica

O ex-técnico do Internacional Ramón Díaz foi suspenso por fala polêmica em coletiva quando comandava o Colorado. A punição foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que ainda multou o argentino por infração ao artigo que cita "prática de ato discriminatório". O profissional está sem clube desde a demissão do Beira-Rio, no dia 29 de novembro do ano passado.

O julgamento ocorreu na sexta-feira passada (30). A decisão foi em primeira instância e cabe recurso ao Pleno do STJD. Díaz fica com a pena pendente. Ou seja, só irá cumprir caso acerte com algum clube brasileiro.

Ex-técnico do Internacional é suspenso

A Terceira Comissão Disciplinar do STJD foi responsável pela punição de Díaz. A pena é de seis jogos de suspensão e multa de R$ 50 mil por infração ao artigo 243-G, que cita "prática de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

A declaração foi dada após empate com o Bahia, no início de novembro de 2025. O técnico reclamou da anulação do gol de Carbonero. O árbitro Lucas Paulo Torezin validou o lance no campo, mas depois foi chamado ao vídeo pelo VAR e anulou o gol por falta na origem da jogada.

– Tenhamos muito cuidado, que o clube tenha muito cuidado com os árbitros. Com o que aconteceu hoje. E já passou uma partida em que Romero fez o gol e também o anularam. Que tenham muito cuidado. Isso temos que ter muito cuidado. Eu vou falar com o presidente. Não pode ser que, em um clube tão importante, que passe isso, o que aconteceu hoje. Porque foi i/ncrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens – declarou o argentino.

Depois da fala, Díaz se manifestou e pediu desculpas.