A CBF divulgou, na manhã desta quinta-feira (2), os áudios das conversas do corpo de arbitragem da partida entre Botafogo e Palmeiras, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A virada histórica do Verdão teve lances polêmicos que marcaram a partida, incluindo a expulsão do zagueiro alvinegro Adryelson, em decisão muito criticada pela torcida carioca.