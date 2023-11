Destaque da virada histórica aplicada pelo Palmeiras sobre o Botafogo, na noite desta quarta-fera (1º), o atacante Endrick afirmou que a atuação no Rio de Janeiro foi uma forma de calar as críticas. Titular nos últimos cinco jogos do Verdão, o garoto de 17 anos se consolidou na equipe alviverde, que voltou de vez à disputa do título nacional.