Corinthians tenta superar crise no Brasileirão após euforia pela Copa do Brasil

O Corinthians atravessa um momento ambíguo e delicado na temporada. Embora o time esteja eufórico por eliminar o rival Palmeiras e avançado às quartas de final da Copa do Brasil, a classificação contrasta com a situação no Campeonato Brasileiro. O Timão não vence há cinco rodadas no Brasileirão. Após perder por 2 a 1 para o Juventude, o time soma dez jogos com apenas uma vitória, acumulando 22 pontos em 19 rodadas e ocupando a 13ª colocação.

Desde a vitória diante do Santos por 1 a 0, em maio, o Corinthians somou apenas nove pontos em dez partidas — com seis empates, uma vitória contra o Ceará e três derrotas. A situação fora de casa é ainda mais preocupante: apenas um triunfo em dez jogos longe da Neo Química Arena.

E agora a equipe luta para evitar repetir a má campanha do início do segundo turno do ano passado. Em 2024, entre as rodadas 19 a 25 da competição, o Corinthians ficou seis partidas sem vencer: com empates em casa contra Grêmio (2 a 2), Juventude (1 a 1) e Red Bull Bragantino (1 a 1). Fora de casa, o time perdeu para Atlético-MG (2 a 1), Fortaleza (1 a 0) e empatou com Fluminense (0 a 0). Na 25ª rodada, o Timão conquistou uma importante vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, encerrou o jejum e emendou uma sequência positiva que colocou o time na sétima posição, garantindo a vaga na fase prévia da Libertadores.

O duelo contra o Juventude, na última segunda-feira, era visto como a chance perfeita para encerrar a sequência negativa, mas o time deixou o estádio Alfredo Jaconi frustrado. Para o próximo compromisso, o clube terá desfalques importantes: Cacá e Fabrizio Angileri cumprem suspensão por cartões amarelos, e Ángel Romero foi expulso após entrar em campo por apenas nove minutos.

Além disso, o departamento médico traz mais preocupações. Hugo está em recuperação de cirurgia e Maycon ainda se recupera de uma lesão muscular. Memphis deve demorar ao menos um mês para voltar, enquanto Carrillo, que operou o tornozelo para corrigir uma lesão no ligamento, tem retorno indefinido.

Agora o time enfrenta o Bahia neste sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão. A equipe busca a vitória para se recuperar e melhorar sua posição na competição nacional. Caindo para a segunda metade da tabela, com somente seis pontos de vantagem sobre o Z-4, o Corinthians precisa reagir rápido para não reviver o cenário de 2024.